Fernanda Miranda já é agente de futebol FIFA

Fernanda Miranda

Foto: MOVENOTÍCIAS

10 mai 2023 • 12:53

Fernanda Miranda, de 36 anos, concluiu com distinção o programa executivo de futebol do Sports Law Institute e passou no exame da FIFA que a certifica oficialmente como agente de futebol FIFA, avança a revista 'Nova Gente'.De acordo com a publicação, a prova decorreu no dia 19 de abril e reuniiu a inscrição de 6587 pessoas por todo o mundo, incluindo a empresária. O exame decorreu durante uma hora, com 20 perguntas de escolha múltipla, em inglês, francês ou espanhol, as três línguas oficiais da FIFA.A licença será obrigatória a partir do dia 1 de outubro. Segundo fontes próximas da revista, a ex-mulher de Pinto da Costa, o presidente do FC Porto,Atualmente, está a viver em Madrid, Espanha, e está a trabalhar numa das empresas de Deco, ex-jogador de futebol.Juntamente com Fernanda Miranda, foi aprovada Hellen Telles, irmã do antigo futebolista do FC Porto, Alex Telles, e empresária do mesmo., partilhou Hellen Telles.