Fernanda Miranda recorda as emoções do casamento com Pinto da Costa

Nas redes sociais, a brasileira tem dado pistas de que o amor não acabou, ao recordar vários dos momentos vividos ao lado do presidente do FC Porto. Na última semana, a empresária publicou fotografias de um dos momentos mais felizes da sua vida, o dia do casamento com Pinto da Costa, que teve lugar na sua terra natal, em Touros, no Brasil.No Instagram, Fernanda divulgou uma série de imagens da cerimónia com a legenda: "Recordação". Antes, já tinha partilhado uma foto ao lado do dirigente portista a propósito do seu aniversário.A empresária, que se tinha mudado para Angola, onde vivia com o ex-companheiro, regressou ao Porto e voltou a ser vista na companhia do líder azul e branco.O casamento, recorde-se, sempre contou com a oposição da filha mais nova de Pinto da Costa, Joana.