Fernanda Serrano angustiada com o futuro: "Tenho colegas que não têm o que comer"

Angustiada, por toda esta nossa realidade. Pela incongruência de decisões tomadas por quem de direito, que nos atropela a todos, sem respeito por vidas, profissões, sonhos, saúde", começa por referir.



"Tenho colegas, muitos, que não têm o que comer, porque os espetáculos pararam. Esqueceram-se que a cultura também tem contas para pagar. E não há cá os lay offs da vida. Os profissionais de saúde estão nas lonas, a fazer decisões e escolhas que não quererei nunca saber o seu sabor a amargo", lamentou a atriz.





Tal como milhares de portugueses, Fernanda Serrano enfrenta um período de angustia e incertezas. Nas redes sociais, a atriz da TVI fez um desabafo sobre o período de confinamento e as medidas impostas pelo Governo.Além da preocupações com a família, a artista não esquece o setor da Cultura, um dos mais afectados na pandemia.Ao longo das últimas semanas, Fernanda tem tentado o equilíbrio das suas obrigações profissionais com a gestão familiar dos quatro filhos.