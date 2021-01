Fernanda Serrano antecipa medidas do Governo e "resgata" os filhos da escola

á em casa fizemos o mesmo, na esperança de que possam ficar até isto acalmar", "Boa. Fizeste bem. Cuidem-se...", "Mãe é mãe" ou "Grande mãe e grande decisão"

Santiago, de 15 anos, Laura, de 13, Maria Luísa, de 11, e Caetana, de cinco, fruto do seu casamento já terminado com Pedro Miguel Ramos.

recorreu às redes sociais, esta quinta-feira, para revelar que decidiu antecipar as medidas do Governo em fechar creches, escolas e universidades a partir de amanhã, e trouxe os filhos para casa, de modo a ficarem seguros. Foi através da sua conta de Instagram que a atriz partilhou a novidade com os seguidores., começou por dizer na legenda da fotografia que partilhou em que surge de máscara., acrescentou.Num momento difícil para o país, a artista aproveitou para deixar uma mensagem de esperança aos portugueses., atirou.A atitude de Fernada Serrano valeu-lhe diversos elogios por parte dos seguidores:Recorde-se que a atriz é mãe de quatro filhos: