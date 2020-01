Fernanda Serrano apaixonada por vizinho divorciado

Fernanda Serrano deu uma nova oportunidade ao amor. A atriz, de 46 anos, está de viagem a São Tomé e Príncipe, mas não foi sozinha. Rumou ao país africano ao lado de um casal amigo, Cristina Amaral e António Gaidão, e do seu novo amor, Ricardo Pereira - embora se mostre sempre sozinha nos diversos registos fotográficos que vai partilhando através das redes sociais. "A Fernanda embarcou acompanhada por dois amigos e outro homem", revelou uma fonte.descobriu quem é esta nova companhia que devolveu o sorriso à atriz. Ricardo é vizinho de Fernanda e entrou na sua vida há alguns meses, depois do divórcio de Pedro Miguel Ramos.O amado até agora secreto é uma cara conhecida de Fernanda. O profissional de fitness mora na zona da Marisol, na Charneca de Caparica, na Margem Sul, muito perto da Herdade da Aroeira, local onde reside a estrela da TVI.conseguiu apurar que Ricardo Pereira está divorciado e tem duas filhas. Trabalhou como técnico de treinos num conhecido ginásio daquela localidade, mas agora fá-lo a título pessoal. Fernanda mostra-se, assim, preparada para viver um novo amor, oito meses depois de ter assinado os papéis do divórcio de Pedro Miguel Ramos. Recorde-se que a atriz e o empresário estiveram casados 15 anos.Têm quatro filhos, Santiago, de 14 anos, Laura, de 12, Maria Luísa, de 9, e Caetana, de três.tentou contactar a atriz e o seu novo namorado, mas sem sucesso.José Raposo e Maria João Abreu foram casados durante 23 anos. Tiveram dois filhos. O ex-casal mantém boa relação e trabalha junto em televisão. Maria João casou com João Soares. Raposo namora com a jovem atriz Sara Barradas.Em 2014, Pedro Teixeira decidiu terminar a relação de onze anos com Cláudia Vieira, com quem teve uma filha Maria, de nove. O ator apaixonou-se pela atriz Sara Matos. Cláudia reencontrou a felicidade ao lado de João Alves e voltou a ser mãe.Ao fim de 15 anos de casamento, Fernanda Serrano decidiu separar-se e afirmou: "É sempre uma rutura, um falhanço, um fracasso para todos."O divórcio de Pedro Miguel Ramos foi pacífico e, na altura da separação oficial, o casal não tinha bens em comum para dividir.Nos últimos tempos, a TVI apostou em Fernanda Serrano também como apresentadora. Estrela mostra-se feliz.