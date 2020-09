Fernanda Serrano assume namoro em viagem romântica

01:30

André Filipe Oliveira

A viver uma fase feliz no plano profissional e pessoal, Fernanda Serrano decidiu assumir o namoro com o personal trainner Ricardo Pereira, que dura há mais de nove meses. A atriz partilhou uma fotografia em que revela a sombra de ambos na areia a trocarem um beijo apaixonado. O momento foi registado durante um fim de semana romântico na Costa Alentejana."Fiz o que queria ter feito há 25 anos! Vim de fim de semana de autocaravana! Ver o pôr do Sol em São Torpes e iniciar percurso maravilha pela nossa Costa Vicentina! Custa pouco ser muito feliz", revelou, radiante, através das redes sociais.A revelação surpreendeu os amigos e admiradores da estrela da ficção nacional que optou, ao longo dos últimos meses, por manter o namoro em segredo. "Viva a vida. Esqueça o passado. Viva intensamente todos o momentos que a façam feliz", pediu uma admiradora.Os filhos, Santiago, Laura, Maria Luísa e Caetana, sabe o CM, ficaram aos cuidados do pai, Pedro Miguel Ramos. Pai e crianças desfrutaram de um fim de semana especial, dedicado às atividades preferidas da família.Recorde-se que Fernanda Serrano captou atenções ao viajar com o novo amor em janeiro para São Tomé e Príncipe.