Fernanda Serrano assume novo amor: "Custa pouco ser muito feliz"

iz o que queria ter feito há 25 anos! Vim de fim-de-semana de autocaravana! Ver o pôr do Sol em São Torpes e iniciar percurso maravilha pela nossa costa vicentina! Custa pouco ser muito feliz", enalteceu no Instagram.



Os amigos e admiradores da estrela da TVI manifestaram-se felizes pela revelação do compromisso e desejaram as maiores felicidades ao novo par romântico.





Os dois estão a desfrutar de uma viagem pela Costa Vicentina. Decidiram parar em São Torpes para registar o momento.A protagonista da novela 'Amar Demais' (TVI) revelou-se radiante com a escapadinha pelo Alentejo Litoral.