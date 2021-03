Fernanda Serrano aumentou oito quilos na quarentena Atriz sente efeitos da quarentena e revela aumento de peso. Balança mostra que ganhou 8 quilos mas Fernanda promete reverter a situação.

Fernanda Serrano

Foto: Liliana Pereira

01:30

A balança não mente e os efeitos da quarentena já se fazem sentir para Fernanda Serrano, de 47 anos. Quem o revelou foi a própria através das redes sociais, em que admitiu que o desleixo começa a notar-se e confessou o aumento de peso. “Pés com joanetes, sem verniz, e mais oito quilos! Não quero! Vou trabalhar para inverter isto”, escreveu a atriz, numa publicação divulgada na conta pessoal de Instagram em que revela que atualmente está a pesar cerca de 67 quilos. Sem pudores com o aumento de peso, Fernanda garantiu que vai trabalhar para reverter a situação e recuperar a sua boa forma física, bastante elogiada pelos fãs.



Recorde-se que Fernanda Serrano terminou as gravações da novela ‘Amar Demais’ (TVI) em dezembro e desde então está a gozar um período de férias para recuperar energias e focar-se na família.

