Fernanda Serrano brilha em nova campanha ao lado da filha

Fernanda Serrano com a filha Laura

"O sonho dela é ser atriz. Não sei se quer seguir os passos da mãe ou não, isso pouco importa. Mas quer ser atriz e adora ir comigo para o teatro aos domingos à tarde, isto desde pequenina. Gosta de ouvir o barulho dos saltos no palco. Portanto, há aqui uma propensão fortíssima para este mundo", fez saber Serrano.





Mãe babada,revelou um novo motivo de orgulho na família: a filha mais velha, Laura, de 12 anos, acaba de protagonizar uma sessão fotográfica a seu lado.A fotografia nos bastidores da campanha para uma marca de joias foi revelada pela atriz, que recentemente já tinha partilhado que a jovem sonha seguir as suas pisadas e ser atriz.A atriz mostra-se particularmente atenta aos quatro filhos, para que estes não se ressintam do divórcio dos pais. A separação de Pedro Miguel Ramos aconteceu já há vários meses, mas o clima de tensão continua a dominar a vida do ex-casal, que não se entende.