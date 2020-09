Fernanda Serrano chora com imagens de Pedro Lima

Fernanda Serrano não conseguiu conter as lágrimas, na segunda-feira, no evento de estreia da nova novela da TVI ‘Amar Demais’, enquanto via imagens do amigo Pedro Lima. O ator, que foi encontrado morto em junho, na Praia do Abano, em Cascais, fazia parte do elenco da novela e, em jeito de homenagem, a produção da trama divulgou algumas cenas que tinham sido gravadas."Eu a olhar para ti Pedro! Estrear este projeto sem te termos aqui... um beijo onde quer que estejas! ", escreveu a atriz nas redes sociais. No evento onde se assistiu ao primeiro episódio do projeto, Fernanda Serrano não falou com a imprensa, mas já tinha revelado que estar em estúdio sem Pedro Lima, com quem contracenava, está a ser muito doloroso.Fernanda Serrano não foi a única a emocionar-se com a homenagem ao falecido ator. "Foi muito complicado... Já tínhamos feito cenas juntos e foi difícil regravar. Não sei quando vou resolver isso. Ele será uma presença sempre. Nós tivemos uma ligação muito forte profissionalmente e como amigos…", partilhou Dina Félix da Costa. Sofia Ribeiro sentiu o mesmo. "Tivemos que regravar muitas cenas.E foi difícil reviver o processo. Até me arrepia", confidenciou, destacando que a perda de Pedro Lima fez com que o grupo se tornasse mais unido. "Tornámo-nos muito chegados e ficou uma ótima relação. Estamos sempre disponíveis uns para os outros e isso é muito bonito de se sentir". Sofia Nicholson também destaca o bom ambiente. "Está a ser muito duro, mas a união do grupo ajuda imenso".Pedro Lima gravou várias cenas da novela ‘Amar Demais’, onde era um dos protagonistas, no entanto, as imagens não vão ser emitidas na novela. A produção da novela optou por selecionar outro ator para o papel, Ricardo Carriço, e as cenas foram regravadas desde o início. Quando esse anúncio foi feito, os telespectadores do canal questionaram a decisão e alguns deixaram críticas.Ricardo Carriço foi o escolhido para substituir Pedro Lima, um papel que o deixou honrado, até porque além de colega de profissão era seu amigo de longa data. Recentemente, o ator mostrou a sua profunda tristeza ao assumir que percebeu "tarde demais" que Pedro Lima enfrentava uma grave depressão. "Só percebemos todos depois. Acho que nenhum de nós [amigos] soube lidar com isto, nem antes, nem depois. E andamos, se calhar, um bocadinho, até irritados connosco próprios. Como é que não percebemos?", desabafou, em entrevista.