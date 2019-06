Fernanda Serrano confirma divórcio de Pedro Miguel Ramos

11:05

O casamento de Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos chegou ao fim. A confirmação do divórcio foi feita pela própria atriz através de um comunicado à imprensa em que dá conta do fim do matrimónio com o empresário.



"Olá a todos. Venho por este meio, comunicar a minha separação e divórcio de Pedro Miguel Ramos, pessoa com quem partilhei 16 anos de vida e daí resultaram quatro maravilhosos e saudáveis filhos. Por entendermos que esta seria a melhor solução para a nossa família neste momento, decidimos dar este passo. Nunca é uma decisão fácil, nem feliz. Mas a possível e necessária. Para proteção e resguardo de quem mais merece, os nossos filhos, Santiago, Laura, Maria Luísa e Caetana, agradeço que respeitem esta nossa fase delicada. A privacidade a todos nós assiste e agora, mais que nunca, faremos uso dela. Espero que entendam e respeitem.", pode ler-se no comunicado feito pela atriz da TVI.





fica marcada por várias polémicas, nomeadamente por causa dos alegados fracassos empresariais de Pedro Miguel,

.

Por revelar ficaram os motivos que levaram à ruptura do casamento de 16 anos. A relaçãoe de muitos rumores de separação