Fernanda Serrano corta o cabelo pela liberdade

01:30

Duarte Faria

Fernanda Serrano, de 48 anos, é a primeira artista portuguesa a juntar-se ao movimento internacional de homenagem a Mahsa Amini, a iraniana de 22 anos que morreu três dias depois de ter sido detida por “trajar roupas inadequadas”, de acordo com as leis daquele país. A atriz publicou nas redes sociais um vídeo a cortar o cabelo, ato que tem sido repetido um pouco por todo o Mundo e que já chegou, inclusive, ao Parlamento Europeu, onde, esta semana, a eurodeputada Abir Al-Sahlani - sueca de origem iraquiana - cortou parte do cabelo enquanto discursava perante a assembleia.









“Liberdade para todas... vergonha de comportamentos totalmente inaceitáveis da raça humana”, declarou Fernanda Serrano. Em França, mais de 50 artistas participaram neste gesto, entre elas Juliette Binoche, Marion Cotillard, Isabelle Huppert, Isabelle Adjani e Charlotte Gainsbourg.

No Irão, decorrem protestos há três semanas, nos quais é exigida mais liberdade para as mulheres, que são obrigadas a cobrir o cabelo em público





“Até que o Irão seja livre"

“Até que o Irão seja livre, a nossa fúria será maior do que a dos nossos opressores. Até que as mulheres do Irão sejam livres iremos apoiar-vos”, disse Abir Al-Sahlani, num discurso em Estrasburgo, França, na passada terça-feira. Depois, pegou numa tesoura e cortou parte do seu cabelo.