Fernanda Serrano dá novo passo na relação com personal trainer

De férias desde o final das gravações de ‘Amar Demais’, da TVI, a atriz de 47 anos tem desfrutado ao máximo do tempo em família e, durante o cruzeiro que fez pelo Mediterrâneo com a sua cara-metade, deu a entender que poderá estar prestes a dar o próximo passo na relação., escreveu na legenda da imagem onde se mostra na Fontana Di Trevi, em Roma, conhecida por realizar desejos. Os seguidores rapidamente questionaram se tinha sido pedida em casamento, no entanto, a atriz manteve o suspense.Fernanda Serrano preferiu continuar a partilhar que está feliz e, noutra imagem mostrou-se em alto-mar, a brindar com Ricardo Pereira.escreveu na legenda.A estrela das novelas esteve casada durante 15 anos com Pedro Miguel Ramos, com quem tem quatro filhos. Santiago, de 14 anos, Laura, de 11, Maria Luísa, de 10, e Caetana, de 4, ficaram com o empresário durante a sua viagem romântica.