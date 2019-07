Fernanda Serrano de férias depois do divórcio

01:30

Fernanda Serrano, de 45 anos, é uma das atrizes portuguesas com mais destaque. Após o divórcio de Pedro Miguel Ramos, a estrela da ficção nacional tem estado a aproveitar uns dias de descanso em Troia na companhia dos filhos.



A artista portuguesa integra a categoria Sexy TV cujos nomes foram selecionados por um painel de jurados, e os leitores já podem escolher os seus favoritos. A votação mais esperada do CM este ano traz grandes novidades.

São agora quatro as categorias para votar - Sexy TV, Sport, Net e Vidas -, com candidatos bem conhecidos dos portugueses. E com nomes que vão provocar um ‘ah!’ de espanto. Este é um passatempo que já se tornou um clássico da estação mais quente do ano.



