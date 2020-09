Fernanda Serrano dedica mensagem a Pedro Lima na estreia de 'Amar Demais'

Fernanda Serrano não resistiu a dedicar a estreia da nova novela da TVI, 'Amar Demais' a Pedro Lima.O ator, que estava a gravar o projeto antes da morte inesperada, era um dos protagonistas da trama e os colegas continuam a recordá-lo todos os dias nas gravações., escreveu a estrela da estação de Queluz ao partilhar uma imagem nos bastidores no dia da grande estreia, que decorreu na passada segunda-feira., disse ainda, emocionada.A publicação depressa contou com várias mensagens de carinho neste momento especial.Pedro Lima já tinha gravado várias cenas da novela 'Amar Demais', que foram regravadas quando o ator Ricardo Carriço assumiu o papel do colega e amigo, que foi encontrado morto em junho. Ricardo mostra-se feliz ao sentir que está a homenagear o eterno galã da ficção nacional.