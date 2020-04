Fernanda Serrano deixa filhos com Pedro Miguel Ramos na Páscoa

A carregar o vídeo ...

Fernanda Serrano preocupada com os filhos

O empresário utilizou posteriormente as redes sociais para guardar um registo fotográfico do encontro com Santiago, de 15 anos, Laura, de 13, Maria Luísa, de nove, e Caetana, de três."Os cinco magníficos. Páscoa Feliz", escreveu Miguel Ramos como legenda da partilha com os seguidores.Pai e filhos aproveitaram a tarde festiva para realizar várias atividades, como desenhar e jogos em família e a desfrutar do bom tempo, no jardim de casa.O período de quarentena de Fernanda Serrano tem sido bastante resguardado.Cortou, aliás, o contacto com os pais Ercília e Jaime para evitar riscos de contágio, tendo manifestado as saudades que sente através das redes sociais.