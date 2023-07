Fernanda Serrano desmente notícias sobre fim do namoro

Vários momentos de amor e carinho do nosso amor, sempre juntos!! #FakeNews [notícias falsas]". E ainda, nas Histórias do Instagram, partilhou mais um momento que viveu com a atriz. "Sempre juntos. Felizes. Amor sempre", é possível ler.



Por sua vez, o rosto da TVI repartilhou as imagens no seu Instagram.



Vale lembrar que Fernanda Serrano está, há dois meses, em gravações para a nova temporada da série juvenil 'Morangos Com Açúcar', e ainda está em vias de preparação para a nova novela da TVI, 'Cacau'.





Fernanda Serrano e Ricardo Pereira anunciaram em 2020 que vivem uma relação amorosa. Agora, a revista 'TV Mais' avançou que o namoro da atriz com o personal trainer tinha chegado ao fim., contou uma fonte à referida publicação.Contudo, tanto o personal trainer como a atriz já desmentiram a notícia e provaram, mais uma vez, o amor que nutrem um pelo outro.Através das redes sociais, o companheiro de Fernanda Serrano publicou várias fotografias do casal com a seguinte descrição: