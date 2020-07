Fernanda Serrano é o apoio da viúva de Pedro Lima em momento de grande dor

Fernanda Serrano era amiga íntima do ator Pedro Lima, que foi encontrado morto na praia do abano, em Cascais, no dia 20 de junho e nos tempos difíceis que assolam a família do ator, a estrela da TVI tem sido o pilar de Anna Westerlund, viúva do ator, avança a TV Guia.

A estrela da TVI até já disponibilizou a sua casa de férias no Algarve para que a família do ator se possa refugiar longe da zona onde vivem.

"A Fernanda (Serrano) fala regularmente com a Anna a saber se ela precisa de alguma coisa e quer ajudar em tudo o que for preciso", revelou uma amiga da atriz à revista ‘TV Guia’.

Recorde-se que Anna Westerlund esteve 20 anos ao lado do ator, de quem tem quatro filhos, Emma, de 15 anos, Mia, de 12, Max, de nove, e Clara, de três. Pedro Lima tinha ainda um filho mais velho, João, de 21 anos, fruto da sua anterior relação com Patrícia Piloto.