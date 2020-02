Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos: Guerra aberta entre família e amigos

Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos anunciaram o término do casamento em junho de 2019, ao fim de 15 anos de vida em comum. O ex-casal, que já não estava bem há algum tempo, pensou que ao colocar um ponto final no relacionamento teria paz, mas foi o contrário. Os dois continuam em guerra e estão de relações cortadas, com o clima de mal-estar a estender-se à família e amigos.Quando Fernanda e Pedro precisam de falar, fazem-no através dos quatro filhos: Santiago, de 14 anos, Laura, de 12, Maria Luísa, de 10, e Caetana, de quatro, em especial o mais velho, para transmitir a mensagem.Um amigo do empresário contou ao ‘Correio da Manhã’ que Pedro Miguel Ramos estava destroçado por Fernanda Serrano ter arranjado namorado tão cedo.contou.Já a revista ‘TV Guia’ entrou em contacto com um amigo da atriz que revela que Fernanda Serrano continuava casada com Pedro Miguel Ramos pelos filhos. "Houve muitos jogos por causa dos filhos. Foram muitos meses de pressão, como todos, de resto, já sabiam", contou. A mesma fonte garante que a estrela da TVI está a tentar encarar a nova fase da sua vida com a cabeça levantada, embora esteja magoada com a opinião do ‘ex’.