Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos juntos em jantar de casais

A reaproximação de Fernanda Serrano a Pedro Miguel Ramos após o o divórcio é inequívoca.No fim-de-semana fizeram as malas com destino ao Algarve e desfrutaram de dias de descanso e tranquilidade a Sul numa das unidades hoteleiras que está a cargo do do empresário, Pedro Miguel.", escreveu Cláudia Vieira na publicação denunciando o bom ambiente entre os três casais.Fernada Serrano tem dado provas que vive momentos de grande felicidade a nível pessoal. "Sabem o que muito contribui para este meu sorriso feliz? Estar todos os dias a fazer o que tanto gosto!", partilhou recentemente a atriz de 50 anos, nas suas redes sociais.

"Estar apaixonada por tudo, pela minha profissão, pela minha vida, pela minha família e amigos, pelos meus dias, por aquilo que sou e construí… tem sido um processo meu, mas os resultados aparecem", concluiu.

Recorde-se que Pedro Miguel Ramos e Fernanda Serrano anunciaram o divórcio em 2019.