Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos: próximos pelos filhos

Seis meses depois de terem assinado os papéis do divórcio, Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos mantêm, agora, uma relação cordial, sobretudo pelo bem-estar dosOs dois continuam a falar regularmente sobre questões relacionadas com as crianças. O empresário, que deixou a mansão de luxo de que a atriz é proprietária na Herdade da Aroeira, na Charneca de Caparica, é presença diária naquela zona. Embora não vivam juntos, Fernanda faz questão que o ex-marido continue a fazer parte do quotidiano dos filhos., foi desta forma que a estrela da ficção nacional comunicou a separação de Pedro Miguel Ramos às crianças.Fernanda não esquece os momentos que viveu com o companheiro, inclusivamente os mais difíceis. Um deles remete a fevereiro de 2008, quando foi diagnosticada com cancro da mama. Poucos meses depois, a atriz descobriu que estava grávida de Maria Luísa. O empresário provou a sua dedicação., afirmou Fernanda em conversa com Manuel Luís Goucha no ‘Você na TV’. A atriz mostra-se feliz com a nova fase que está a viver desde que decidiu terminar o casamento de 14 anos com o antigo apresentador de televisão.Fernanda Serrano viveu um momento mais calmo da vida profissional. Fora da ficção e chamada para apresentar o programa ‘A Tarde é Sua’ de forma esporádica, Fernanda tem aproveitado o tempo livre do pequeno ecrã para se divertir e dedicar aos filhos. Esta dedicação é apenas interrompida devido à reposição da peça ‘Vizinhos de Cima’, no Teatro Villaret.