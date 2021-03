Fernanda Serrano em forma com ajuda do namorado Atriz de 47 anos admite que se desleixou e aumentou oito quilos durante a quarentena, mas vai reverter a situação com a ajuda de Ricardo Pereira.

Em casa desde dezembro, quando terminaram as gravações da novela ‘Amar Demais’, (TVI) Fernanda Serrano tem estado inteiramente dedicada aos quatro filhos que tem em comum com Pedro Miguel Ramos e admite que se desleixou um pouco no que toca à alimentação e ao exercício físico, o que se refletiu na balança. A atriz de 47 anos aumentou oito quilos, como mostrou numa imagem que partilhou com os seguidores, pesando agora cerca de 67 quilos.

Motivação especial

Mas Fernanda Serrano não desanima, nem se conforma com as novas curvas. Com a ajuda do namorado, o personal trainer Ricardo Pereira, acredita que vai recuperar a boa forma física rapidamente. "Pés com joanetes, sem verniz, e mais oito quilos! Não quero! Vou trabalhar para inverter isto", disse, sem pudores.

Nesta quarentena, a artista tem partilhado alguns desabafos com os seguidores e também momentos do dia a dia com os filhos. No entanto, também se mostra ansiosa para retomar as rotinas. Numa das suas últimas partilhas, divulgou uma imagem tirada durante uns dias de férias com o companheiro. "Ai que saudades do verão! Mas fiquemos agora por casa a namorar os nossos amores, para no verão podermos ter uma vida mais aproximada ao normal", escreveu na legenda.

