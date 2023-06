Fernanda Serrano emociona-se na apresentação do livro do filho do falecido ator Pedro Lima

Fernanda Serrano, de 49 anos, emocionou-se na apresentação do livro de João Francisco Lima, filho mais velho do falecido ator Pedro Lima.A apresentação do livro 'Jã Não Sou o Que Era Agora Mesmo' decorreu na Ler Devagar, em Lisboa, e a primeira poesia é dedicada ao pai do autor.Visivelmente comovida, a atriz fez bastantes elogios à obra e revelaA artista afirma ainda que. Contudo, também faz parte uma pessoa se

O próprio autor revelou que o primeiro poema é dedicado ao pai. "Uns meses depois de o meu pai morrer, ele faria 50 anos, e meses antes eu comecei a despertar para a poesia, como uma forma de catarse", contou. E acrescentou: "O primeiro poema é dedicado a ele e aos 50 anos dele. A partir daí continuei a escrever por diversas razões".



João Francisco Lima alertou a audiência presente que "vai ser por vezes uma viagem desagradável mas gratificante ler este livro".



Recorde-se que o ator Pedro Lima morreu há três anos.