Fernanda Serrano emocionada no dia de aniversário do filho: "Faz hoje 15 anos que fui mãe pela primeira vez"

Verificado

Esta quarta-feira é dia de festa em casa de Fernanda Serrano. Santiago, o filho mais velho da atriz, celebra 15 anos e a estrela da TVI já veio a público deixar uma mensagem especial ao jovem.", escreveu na publicação.Nos comentários da publicação foram vários os seguidores que deixaram mensagens de carinho à família de Fernanda Serrano. "Muitos parabéns ao teu Príncipe que a vida lhe dê coisas muito boas! E muitos parabéns à super mãezona" e "Lindos. O Santi está um borracho amiga. Parabéns aos dois", foram algumas das mensagens deixadas na publicação.Recorde-se que Santiago é fruto do casamento de Fernanda Serrano com Pedro Miguel Ramos, de quem se separou em junho de 2019 ao fim de 15 anos de casamento. Para além do jovem, o ex-casal tem mais três filhas em comum: Laura, de 12 anos, Maria Luísa, de dez, e Caetana, de três.