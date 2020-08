Fernanda Serrano encanta no Algarve com corpo de sonho aos 46 anos

Fernanda Serrano aproveitou uma pausa nas gravações da novela da TVI ‘Amar Demais’ para rumar ao Algarve, na companhia dos filhos.surpreendeu a atriz na sua praia de eleição, os Salgados, em Albufeira, onde a estrela não passou despercebida, especialmente devido à excelente forma física. Aos 46 anos, Fernanda – que é uma das candidatas do passatempo doSexy Vidas – mostrou as curvas de sonho enquanto ia com as filhas mais novas à água e aproveitava o mar calmo para praticar paddle surf.