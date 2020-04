Fernanda Serrano está afastada dos pais e não esconde a tristeza: "Saudades destes amores"

Fernanda Serrano triste por separar filhos dos avós

Fernanda Serrano preocupada com os filhos

A guarda dos meninos tem sido didivida com o ex-marido, Pedro Miguel Ramos, conforme consta no regime de permissões do Governo durante o estado de emergência.escreveu a atriz nas redes sociais, manifestando alguma tristeza.Devido ao surto do novo coronavírus em Portugal, Fernanda viu a sua vida ficar virada do avesso nas últimas semanas. Encontrava-se a gravar a novela 'Amar Demais', da TVI, que ficou com as gravações suspensas por tempo indeterminado.A estreia da trama de Maria João Costa estava prevista para setembro, mas pode ser adiada.