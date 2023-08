Fernanda Serrano está novamente solteira

A atriz Fernanda Serrano confirmou o fim do namoro com Ricardo Pereira, que durou cerca de três anos.

A relação entre nós terminou”, afirmou a atriz, de 49 anos, em declarações à revista ‘Caras’.





Nos últimos meses, muito se especulou sobre a vida amorosa de Fernanda Serrano, que se encontra a gravar a novela ‘Cacau’ e ainda o regresso da série juvenil, ‘Morangos Com Açúcar’, ambas produções da TVI. Ora apareciam notícias a falar de uma alegada separação de Ricardo Pereira, ora o personal trainer publicava fotografias e declarações amorosas nas redes sociais. Agora, as dúvidas chegaram ao fim. A artista é mãe de Santiago, de 18 anos, Laura, de 15, Maria Luísa, de 14, e Caetana, de oito, fruto do anterior casamento com Pedro Miguel Ramos.