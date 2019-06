Fernanda Serrano: “Estou feliz e os filhos estão bem”

06:00

André Filipe Oliveira

Visivelmente abalada pela fase que está a viver devido ao divórcio do ainda marido Pedro Miguel Ramos, Fernanda Serrano não deixou de lado o sorriso que a caracteriza.A atriz esteve, esta sexta-feira, na Feira do Livro, em Lisboa, para apresentar a obra ‘Viva a Vida’ aos fãs e garantiu estar dedicada aos filhos. "Estou bem, estou feliz", afirmou aoEm relação à forma como as crianças estão a lidar com o separação dos pais, Fernanda não deu espaço a especulações: "Os meus filhos estão bem. Só querem estar na companhia da família como sempre estiveram."Maria Luísa completa, este sábado, 10 anos. "Vamos comemorar como ela desejou. Com os amigos e outra festa para a família", garantiu Fernanda.