Fernanda Serrano exclui marido de novo livro

É um novo capítulo na vida de Fernanda Serrano. A atriz, de 45 anos, lança o seu novo livro ‘Viva a Vida’ - cuja apresentação aconteceu na quarta-feira, 29 de maio, em Lisboa.O marido, Pedro Miguel Ramos, foi a ausência mais notória. Mas o empresário não falhou só a festa. Pedro parece ter sido ‘excluído’ da coleção de memórias da mulher, que começa por descrever a infância, recorda as aventuras de adolescência e o nascimento dos quatro filhos - Laura, Santiago, Maria Luísa e Caetana.Questionada em relação à ausência do companheiro no livro, Fernanda desvalorizou a situação: "Dediquei este livro aos filhos e a quem mos ofereceu [referindo-se ao marido]". Quanto à não comparência do empresário na festa de lançamento, justificou: "Não veio porque ficou com os meninos".A par dos momentos de família, Fernanda recorda no livro a luta contra o cancro da mama, que travou em 2008, e ainda o futuro, em que pondera uma mudança para o Alentejo: "Foi a pensar nas pessoas que não me conhecem, mas gostariam, que construi este livro. Foi uma viagem no tempo, fez-me parar e resgatar emoções, momentos".Fernanda Serrano reuniu fotografias da sua vida pessoal e profissional e decidiu partilhá-las no seu novo livro - ‘Viva a Vida’. "Foi difícil escolher as fotografias", disse a atriz. As vivências com os quatro filhos estão em destaque na obra, que exclui imagens do marido.