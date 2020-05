Fernanda Serrano fala sobre o divórcio de Pedro Miguel Ramos: "É difícil libertares-te"

abriu o livro da sua vida pessoal e, em entrevista com Fátima Lopes, na tarde desta terça-feira, na TVI, abordou o divórcio de, com quem tem quatro filhos em comum.A atriz assume que levou bastante tempo até tomar a decisão de seguir um caminho oposto ao do companheiro, e que não se arrepende.. É difícil libertares-te porque é uma coisa quentinha, é a tua família. E não foi isso que sonhaste quando te casaste e desejaste constituir família... achas que vais passar o resto da vida com aquela pessoa", começa por explicar Fernanda Serrano, de 43 anos.Feliz e numa nova fase da vida, agora que voltou a reecontrar o amor ao lado do personal trainer Ricardo Pereira , Fernanda assume que renasceu após a separação."É uma decisão muito difícil, não se pode tomar de ânimo leve. No meu caso demorei bastante tempo, mas foi o meu tempo. Foi das decisões mais difíceis que tomei, tem de se ter consciência do que isso acarreta.".A atriz partilhou ainda uma mensagem de esperança para quem esteja numa posição idêntica à sua.