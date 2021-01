Fernanda Serrano critica quem falha responsabilidades parentais: "O outro decidiu ter uma nova vida"

A atriz escreveu uma missiva para a revista 'TV Guia', em que abordou a temática das "responsabilidades parentais", deixando várias mensagens enigmáticas.A diva criticicou os pais que deixam os filhos para segundo plano após o final das relações ou casamentos., lamentou.Sem nunca referir-se em ninguém em específico, Serrano enumerou várias 'desculpas' dadas pelos pais, para deixarem de manter uma relação próxima com filhos com as devidas obrigações de de afetos, mas também financeiras."Houve uma rutura, tem um novo rumo e os filhos deixaram de estar no topo da lista das prioridades e, mais grave, das responsabilidades de vida. E... Nada acontece. Tudo é permitido como desculpa, os baixos rendimentos fictícios e inesperados, os compromissos de trabalho de última hora, que, de repente, não lhes permite assumir o pouco tempo de possibilidade de estar com os filhos", continuou em tom de crítica.Uma mãe dedicada com Santiago, Laura, Maria Luísa e Caetana, a beldade da ficção nacional revelou-se muito presente na rotina dos seus meninos. "Os filhos precisam de nós, de abraços, de mimos, de carinho, de atenção, de dedicação e tudo o que é inerente a fazer destas crianças bons seres humanos, doces, meigos, amados, atenciosos, úteis à sociedade, pessoas felizes e bonitas.", completou.