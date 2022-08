Fernanda Serrano feliz nas férias, mas preocupada com filhos Filha Laura afastou-se da praia quando fazia ‘stand up paddle’.

Fernanda Serrano e namorado

Mãe nunca tira férias! A atriz Fernanda Serrano, que tem estado no Algarve com o namorado, Ricardo Pereira, alguns amigos e os quatro filhos, bem pôde comprová-lo. É que, apesar dos momentos de felicidade e descontração que tem partilhado com os fãs nas redes sociais, as férias também deram azo a alguns sustos.



Na semana passada, de acordo com a ‘TV 7 Dias’, a atriz viu a filha Laura, de 14 anos, a afastar-se do areal na praia dos Salgados, enquanto praticava ‘stand up paddle’, desporto em que os praticantes se deslocam numa prancha, com recurso a um remo. Preocupada com o afastamento da filha, Fernanda, de 48 anos, começou a acenar aflita para que a jovem voltasse para ‘terra firme’. O outro percalço envolveu a mais nova, Caetana, de 7 anos, que ficou com febre e teve de ser assistida no hospital. Na altura, a atriz partilhou uma fotografia em casa, num sofá: “Não parece, mas estamos de férias…”

