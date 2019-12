Fernanda Serrano feliz por ser a grande vilã na TVI

Fernanda Serrano ganhou a categoria Sexy TV

Foto: Duarte Roriz

16:10

Hugo Alves

Fernanda Serrano anda muito feliz. Tudo porque vai voltar às novelas e com um papel de sonho. A atriz será a grande vilã da nova novela da TVI, que está a ser escrita por Maria João Costa.Para já, a revista ‘Sexta’ sabe que Fernanda terá ao seu lado, embora o protagonista de toda a trama seja um homem., explica a estrela de Queluz de Baixo que entretanto ainda se desdobra com a peça ‘Vizinhos de Cima’ ao lado de Pedro Lima, no Teatro Villaret.Isso, contudo, não a impediu de começar já a tratar do Natal.