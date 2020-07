Fernanda Serrano: "Foi terrível voltar ao estúdio sem o Pedro"

Fernanda Serrano

André Filipe Oliveira

O regresso de Fernanda Serrano às gravações de ‘Amar Demais’, a nova novela da TVI, teve um sabor agridoce. A atriz ainda está muito fragilizada com a morte prematura do amigo de longa data, Pedro Lima."Foi terrível voltar ao estúdio sem a presença tão valiosa do Pedro. Creio ser um sentimento transversal a todos que cruzámos com ele", adiantou aoNa história assinada por Maria João Costa, Fernanda Serrano interpreta Vanda, diretora de uma instituição solidária que se envolve com Gabriel Villanova, personagem de Pedro Lima, que agora será interpretada por Ricardo Carriço.Solidária com a família do grande amigo e colega de profissão, a estrela da estação de Queluz de Baixo "já ofereceu a sua casa no Algarve, na zona de Albufeira, para que Anna [Westerlund] e as crianças possam recuperar deste pesadelo", refere a revista ‘TV Guia’.