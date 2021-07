Fernanda Serrano já não esconde paixão pelo namorado

Fernanda Serrano mostra-se feliz ao lado de Ricardo Pereira, com quem namora há mais de um ano. Com o mote do Dia Mundial do Beijo, a atriz partilhou, pela primeira vez, um momento apaixonado ao lado do companheiro.“Ontem [terça-feira] foi dia mundial do beijo? Para nós é todos os dias…! Dar e receber! O melhor da vida!”, escreveu na legenda de uma foto, onde se mostra ao lado do namorado.