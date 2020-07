Fernanda Serrano lamenta "planos de férias destruídos"

Fernanda Serrano tem-se mostrado consciente no que toca à propagação da pandemia Covid-19 e, nos tempos livres, é comum ficar em casa a fazer atividades com os quatro filhos, Santiago, de 15 anos, Laura, de 12, Maria Luísa, de 11, e Caetana, de quatro, como partilha nas redes sociais. Pdesabafou, triste com a situação. "Será um ano atípico e para esquecer. Gostava de o devolver à proveniência", concluiu.A atriz de 46 anos, que é uma das candidatas do passatempo de verão do Correio da Manhã Sexy Vidas, na categoria Sexy TV, deverá aproveitar o espaço exterior da sua moradia, que se localiza num condomínio privado na Margem Sul, para se divertir com as crianças, durante as pausas nas gravações da novela da TVI ‘Amar Demais’.A verdade é que a artista também não terá muitos dias livres uma vez que está a trabalhar a todo o gás na trama, cujas gravações estiveram interrompidas durante o estado de emergência.No plano pessoal, Fernanda reencontrou o amor ao lado do personal trainer Ricardo Pereira, depois de se ter divorciado de Pedro Miguel Ramos, pai dos seus filhos. Também o empresário já refez a vida amorosa com a apresentadora Marta Leite Castro.