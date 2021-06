Fernanda Serrano mostra fotos inéditas do parto da filha: "Foste a mais difícil e a mais bonita decisão"

Faz hoje 12 anos estavas quase a chegar minha filha Maria Luísa! Estavam todos ansiosos com a tua chegada. Eras o fecho de um ciclo difícil na vida da mãe, encerrado com chave de ouro!", começou por escrever, recordando que engravidou pouco depois dos tratamentos de quimioterapia para combater um cancro na mama. A gestação acarretava vários riscos, devido à medicação que a atriz ainda estava a tomar, mas Fernanda decidiu seguir em frente.



"Foste a mais difícil e mais bonita decisão na vida. A forma como vieste, foi tal como tu és. Espontânea, simples e verdadeira. São assim as coisas realmente boas nas nossas vidas! Obrigada por me escolheres como mãe! Amo-te mais que a Vida!", finalizou.



Atualmente, a estrela da TVI está a namorar com Ricardo Pereira, que é personal trainer, e confessa-se feliz. Já Pedro Miguel Ramos assumiu o namoro com Marta Leite de Castro.

Esta terça-feira é dia de festa em casa de Fernanda Serrano. A sua filha Maria Luísa completa 12 anos e a atriz da TVI deixou uma mensagem especial à filha com fotos inéditas do parto. Recorde-se que Fernanda Serrano anunciou a separação de Pedro Miguel Ramos, em 2019, com quem esteve casada 15 anos. O ex-casal tem em comum quatro filhos: Pedro Manuel Santiago, de 16 anos, Laura, de 13, Maria Luísa, de 12, e Caetana de cinco.