Fernanda Serrano mostra mensagem dos filhos em dia especial

Atriz completou 47 anos no passado domingo.

14:57

Fernanda Serrano tem motivos para sorrir. A atriz que completou 47 anos no passado domingo recorreu às redes sociais para mostrar a prenda de aniversário que recebeu dos filhos.

Na imagem que partilhou com os seguidores, pode ver-se as mensagens de amor que os rebentos escreveram. "Mãe, tenho muito orgulho em ti, és uma guerreira, muito lutadora, linda e a melhor mãe do mundo", escreveu Santiago, de 15 anos. Já a filha mais velha da artista, Laura referiu que a mãe é a sua "metade, conselheira e amiga".

O gesto de amor não passou despercebido aos olhos dos seguidores. "Fico encantada por ver tanto amor", "Criativos e muito talentosos", "Presente tão bonito" ou "Que mensagens lindas", são alguns dos comentários que se podem ler.

Recorde-se que a atriz é ainda mãe de Caetana e Maria Luísa, fruto do anterior casamento com Pedro Miguel Ramos.