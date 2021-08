Fernanda Serrano muda de visual para novela

01:30

Esgotados todos os dias de férias em família e com o namorado, Fernanda Serrano foi chamada pela TVI para se apresentar ao trabalho.A atriz aceitou integrar o elenco da nova produção do canal, ‘Quero é Viver’, cujos ensaios técnicos arrancaram esta semana nos estúdios da Plural. Além de perceber os maneirismo da nova personagem, a beldade da ficção da TVI foi obrigada a fazer uma drástica mudança de visual.Trocou os cabelos louros até à altura dos ombros pelo castanho escuro, com corte até ao pescoço. Nas redes sociais, Fernanda mostrou-se orgulhosa do novo visual e recebeu rasgados elogios.A mudança não foi, no entanto, do agrado de todos. As filhas da atriz, Maria Luísa e Caetana, deram um valente ‘não’ à mãe quando esta lhes perguntou se haviam gostado da alteração.