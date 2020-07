Fernanda Serrano orgulhosa da nomeação no 'Sexy Vidas': "Do alto dos meus 46 anos sabe muito bem”

A ocupar um dos primeiros lugares da categoria Sexy TV do passatempo do ‘Correio da Manhã’ Sexy Vidas desde o início do mês, Fernanda Serrano não esconde uma certa vaidade pelo carinho que recebe dos leitores que votam em si.A atriz da novela ‘Amar Demais’, da TVI, ‘compete’ com outras estrelas da televisão nacional, como Diana Chaves, Kelly Bailey, Carolina Loureiro ou Cristina Ferreira.confidenciou, orgulhosa, à ‘Vidas’.Tal como acontece com muitas mulheres, há dias em que a atriz, que foi a vencedora na mesma categoria no ano passado, concorda com a distinção. No entanto, há outros em que a autoconfiança não está do seu lado.Entre a família e os amigos mais próximos de Fernanda Serrano, a sua participação no ‘Sexy Vidas’ não passa despercebida. As pessoas que lhe são próximas dizem". Além disso, segundo conta, há quem veja em si uma fonte de inspiração: "Dizem que se sentem motivadas a nunca baixar os braços e seguir sempre em frente. Em busca de sorrisos e coisas boas".Fernanda Serrano vive atualmente uma fase feliz a todos os níveis. No plano pessoal, encontrou o amor ao lado do personal trainer Ricardo Pereira, depois de se ter separado de Pedro Miguel Ramos, com quem tem quatro filhos.Quanto ao trabalho, está entusiasmada por ter regressado às gravações da novela ‘Amar Demais’, a nova aposta da TVI, depois dos meses de pausa forçada devido à pandemia.