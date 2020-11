Fernanda Serrano partilha mensagem de esperança: "Sei bem o que é começar do zero"

15 nov 2020 • 15:05

Fernanda Serrano foi alvo de um ataque informático que a deixou sem acesso à sua página de Instagram durante duas semanas. Recuperados os acessos, a atriz percebeu que tinha perdido todos os conteúdos que tinha partilhado até então, muitos deles relacionados com trabalho e com marcas que a patrocinam.Indignada, mas mostrando o seu lado positivo, a estrela da TVI partilhou uma reflexão com os seguidores.No plano pessoal, Fernanda Serrano também recomeçou do zero recentemente, quando decidiu colocar um ponto final no casamento de 14 anos com Pedro Miguel Ramos. A atriz entretanto apaixonou-se pelo personal trainer Ricardo Pereira e já revelou publicamente sentir-se "muito feliz".