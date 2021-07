Fernanda Serrano partilha momento apaixonado com o namorado

Fernanda Serrano surpreendeu ao revelar uma rara fotografia ao lado do namorado Ricardo Pereira. Através da conta pessoal de Instagram, a atriz mostrou uma imagem em que o personal trainer surge a dar-lhe um beijo.A publicação aconteceu sob o pretexto de celebrar o Dia Mundial do Beijo.

No entanto, a atriz esclareceu, no programa 'Dois às 10' (TVI), que o namorado "ainda não" fez o pedido de casamento. "Quando for pedida em casamento os meus filhos têm de ser os primeiros a saber, vocês vêm logo imediatamente a seguir", disse, acrescentando que o pedido "ainda não" foi feito, mas que está "muito feliz".



Recorde-se que a atriz é mãe de Santiago, de 14 anos, Laura, de 12, Maria Luísa, de dez, eCaetana, de quatro, do casamento com Pedro Miguel Ramos, que terminou em 2018.