Fernanda Serrano passa férias longe do namorado

Onamoro entre Fernanda Serrano e o personal trainer Ricardo Pereira parece viver uma fase mais morna.Depois de no passado os dois terem viajado até São Tomé e Príncipe para dias de puro romance, estas férias da atriz não incluíram o namorado.Enquanto Fernanda elegeu o Sul do País para descontrair com amigos e os filhos, tendo sido surpreendida pela ‘Vidas’ num dia de praia em família, o novo amor da estrela da TVI publicava fotografias nas redes sociais em que mostrava estar a desfrutar dos encantos do Interior do País.Certo é que o namoro nunca foi assumido por Fernanda Serrano que, depois de ter vivido um casamento muito exposto com Pedro Miguel Ramos, com quem teve quatro filhos, prefere agora desfrutar desta fase num maior recato.Após o fim da união com o empresário, a atriz refez a vida sentimental, mas também Pedro já tem uma nova namorada. Nos últimos tempos, tem sido visto em clima de grande cumplicidade com a antiga apresentadora Marta Leite Castro.