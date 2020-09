Fernanda Serrano quebra silêncio sobre novo amor: "Tinha medo"

Fernanda Serrano vive uma fase apaixonada ao lado do novo namorado, Ricardo Pereira. Esta quinta-feira, em conversa com Manuel Luís Goucha, a atriz, de 46 anos, quebrou o silêncio sobre o sentimento que está a viver para garantir que há muito que não se sentia tão bem consigo própria.“Estou feliz como já há muito tempo não estava. Estou muito apaixonada”, fez saber, reforçando, no entanto, que após um casamento tão longo com Pedro Miguel Ramos, teve receio de se entregar novamente ao amor. “Tinha medo. Não me apetecia, na realidade. Não me dava jeito nenhum. Estava sossegada, a achar que ia desfrutar deste tempo só para mim e para os meus filhos. O que eu acho que é algo transversal às pessoas que se divorciam ou passam por ruturas desta maneira. Depois disso apetece estar só connosco, respirar.”