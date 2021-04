Fernanda Serrano radiante ao lado do novo namorado: "Sabe bem depois de tudo o que já vivi"

está a viver uma fase feliz ao lado do namorado, Ricardo Pereira, e já não esconde o quão radiante está com o personal trainer. Esta sexta-feira, 23 de abril, a atriz foi convidada de Manuel Luís Goucha e no seu programa 'Goucha', na TVI, abriu o coração.Na quarta e na quinta-feira, a atriz foi com o namorado ao teatro e o apresentador começou a conversa pelo assumir do relacionamento., brincou Manuel Luís Goucha. Embora de forma tímida, Fernanda Serrano completou:A atriz e Goucha são amigos de longa data e Fernanda Serrano acabou por falar sobre o namoro., começou por afirmar, mostrando que está feliz ao lado de Ricardo Pereira.Mas, evitou tecer muitos comentários sobre o seu mais-que-tudo., afirmou. "Estou óptima", garantiu, após ser questionada se estava feliz.Fernanda Serrano acabou por declarar que está a viver uma fase feliz da sua vida. ", confidenciou.A atriz acabou por recordar o fim do seu casamento com Pedro Miguel Ramos, falando sobre uma peça de teatro que fez enquanto estava na fase de separação., finalizou, afirmando que o teatro a salvou neste momento difícil da vida.Recorde-se que Fernando Serrano e Pedro Miguel Ramos anunciaram a separação em junho de 2019, ao fim de 15 anos de casamento.