Fernanda Serrano recebe jogadores apaixonados em gala do Benfica

Poucos dias depois do 116.º aniversário, o Benfica organizou a Gala Cosme Damião 2020, que se realizou ontem, dia 4 de março.



Foi Fernanda Serrano quem apresentou a gala que decorreu no Campo Pequeno, ao lado do jornalista da BTV Luís Costa Branco, distinguindo mais uma vez os melhores atletas do último ano do clube.





"Temos uma bela narrativa que podemos contar sobre o momento que vivemos. Ninguém como o Benfica pode comemorar o trabalho e os resultados", afirmou, orgulhoso.

Hoje a terminar este dia especial em grande!", escreveu a atriz nas redes sociais.





Ruben Dias fez-se acompanhar da namorada, a cantora April Ivy. O jogador Pizzi também posou ao lado da mulher, Maria Luís, e levou para casa o prémio de Melhor Futebolista.Tamém Samaris, André Almeida marcaram presença. Ferro também se destacou ao receber o prémio revelação do ano em futebol, e Bruno Lage venceu o prémio de melhor treinador do ano.Luís Filipe Vieira, atual presidente do Benfica, protagonizou um discurso durante a cerimónia.