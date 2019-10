Fernanda Serrano recorda apoio de Pedro Miguel Ramos em momento difícil

Numa conversa intimista com Manuel Luís Goucha no, esta manhã, dia 30, a propósito do cancro da mama, a atriz relembrou o drama vivido, onze anos depois de ter sido operada ao tumor maligno na mama.A estrela da ficção nacional relembrou ainda o momento em que rapou o cabelo numa novela, a propósito da sua personagem estar a enfrentar a doença, anos antes de o pesadelo passar para a vida real.