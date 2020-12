Fernanda Serrano recorda com dor momentos ao lado de Pedro Lima: “Algo que não se repetirá”

Fernanda Serrano não esquece o amigo e colega de profissão Pedro Lima, que morreu em junho deste ano, após uma batalha contra a depressão. A atriz utilizou as redes sociais, esta terça-feira, para relembrar um momento que viveu com o ator quando subiram ao palco do teatro Armando Cortez, em Lisboa.

"Há um ano atrás, estávamos ainda todos juntos em palco. Algo que não se repetirá. Tenho tantas saudades", escreveu na legenda da fotografia da peça, ‘Os Vizinhos de Cima’. Além dos atores, Ana Brito e Cunha e Rui Melo também fizeram parte da peça de teatro.

"Todos os dias sinto falta", escreveu Ana Brito e Cunha.

De imediato, os internautas deixaram mensagens de carinho na caixa de comentários da atriz.

À semelhança de Fernanda Serrano, também Alexandra Lencastre lembrou o ator durante o programa da SIC 'Central de Natal': "Muitas notícias mais tarde, ou tarde demais, anunciaram que ele não estava bem. E eu que trabalhei com ele muito pouco tempo antes desta tragédia acontecer, nada me fazia pensar que uma pessoa como o Pedro estivesse nesse ponto".