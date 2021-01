Fernanda Serrano recorda viagem romântica com foto tirada pelo namorado: "Aos teus olhos"

Em confinamento com os filhos, Fernanda Serrano foi ao álbum de recordações e partilhou com os seguidores uma imagem da primeira viagem romântica que fez com o namorado, o personal trainer Ricardo Pereira.Na fotografia, tirada pelo companheiro, a atriz de 47 anos surge na praia, na Ilha do Príncipe, há um ano.", escreveu, na legenda.A atriz de 'Amar Demais' tem quatro filhos, Santiago, de 15 anos, Laura, de 13, Maria Luísa, de 11, e Caetana, de cinco, fruto do seu casamento já terminado com Pedro Miguel Ramos.