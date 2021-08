Fernanda Serrano rendida ao ‘paraíso’ na companhia do amado Dias de sonho têm sido especiais com a paixão a pautar as rotinas de sol e praia do casal.

Fernanda Serrano de férias com o namorado

Foto: Direitos Reservados

Fernanda Serrano está completamente rendida às Maldivas e os dias de sonho têm sido especiais com a paixão a pautar as rotinas de sol e praia. Nas redes sociais, a atriz tem dado a conhecer vários pormenores das férias românticas com o companheiro, o personal trainer Ricardo Pereira. Os dois foram protagonistas de uma fotografia especial que assinala o momento de descanso no paraíso. “Às vezes a vida pode ser maravilhosa! Temos de sorrir e agradecer”, registou muito entusiasmada.



Os colegas de profissão, amigos e admiradores da estrela da TVI revelaram-se ‘derretidos’ com a partilha romântica e deixaram comentários a felicitar a relação.

